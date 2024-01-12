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Katar, Gazze'ye 18 Ton İnsani Yardım Gönderdi - Son Dakika
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Katar, Gazze'ye 18 Ton İnsani Yardım Gönderdi

Katar, İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne toplam 18 ton insani yardım taşıyan bir uçak gönderdi. Katar Silahlı Kuvvetlerine ait uçak, Mısır üzerinden Gazze'ye ulaştırılacak. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların ardından Katar, şu ana kadar 61 uçak ile toplam 1897 ton yardım ulaştırdı.

Katar, Gazze\'ye 18 Ton İnsani Yardım Gönderdi
12.01.2024 - 02:17,  Güncelleme: 02:18
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Katar, İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne toplam 18 ton insani yardım taşıyan bir uçak gönderdi.

Katar haber ajansı QNA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkı için insani yardım taşıyan Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir uçak, Mısır'ın El- Ariş kentine uğurlandı.

Gıda ve barınma malzemeleri de dahil olmak üzere 18 ton yardım taşıyan uçak, Mısır üzerinden Gazze'ye ulaştırılacak.

Katar, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırıların ardından Gazze'ye ulaştırılmak amacıyla şu ana kadar 61 uçak ile toplam 1897 ton yardım ulaştırdı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin 300 çocuk, 7 bin 100 kadın olmak üzere, 23 bin 469 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 186'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 520 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 343 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 159 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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