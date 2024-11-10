Katar, Hamas-İsrail arabuluculuğunu askıya aldı

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(ANKARA) - Katar, İsrail ve Hamas'ın Gazze'deki savaşı sona erdirmek için "istek ve ciddiyet" gösterene dek taraflar arasındaki arabuluculuk çabalarını askıya aldığını açıkladı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Doha'da bulunan Hamas'ın siyasi ofisiyle ilgili medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, Katar'daki ofisin ana amacının ilgili taraflar arasında bir iletişim kanalının sağlanması olduğunu kaydetti.

Katar Dışişleri Bakanlığı, Katar'ın ateşkes anlaşması arabuluculuğundan çekildiğine dair basında yer alan haberlerin doğru olmadığını, İsrail ve Hamas'ın "istek ve ciddiyet" göstermesi halinde Katar'ın ortaklarıyla birlikte bu çabalara devam edeceğini ifade ederek, görüşmelere ara verdiğini belirtti. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari yaptığı açıklamada, Katar'ın 10 gün önce anlaşmaya varmak için yapılan son girişimler sırasında, Hamas ile İsrail arasında bir anlaşmaya varılamaması halinde arabuluculuk çabalarını durduracağını taraflara bildirdiğini kaydetti. Ensari, Katar Devleti'nin Filistin halkına, başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırları içinde bağımsız bir devlete kavuşana kadar destek vereceğini ve Filistin meselesinin Katar için merkezi bir öneme sahip olduğunu bildirdi.

Ensari, ayrıca Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas'ın siyasi ofisiyle ilgili medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, Katar'daki ofisin ana amacının ilgili taraflar arasında bir iletişim kanalı olduğunu ve bu kanalın önceki aşamalarda ateşkesin sağlanmasına katkıda bulunduğunu aktardı. Katar'daki Hamas siyasi ofisinin geçen yıl kadın ve çocukların takasıyla sonuçlanan ateşkesin sağlanmasında rol oynadığını belirten Ensari, bu bağlamda resmi kaynaklarından bilgi edinilmesinin gerekliliğini vurguladı.

Cuma günü bir grup Cumhuriyetçi ABD senatörü, Washington'dan Katar'daki Hamas yetkililerinin iadesini ve mal varlıklarının dondurulmasını istedi. ABD basını cuma günü ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Washington'un Katar'dan Hamas'ı sınır dışı etmesini istediğini ve Doha'nın da bu mesajı Hamas'a ilettiğini iddia etmişti. ABD basınında yer alan iddialara göre, Katar'ın arabuluculuk çabalarının durması nedeniyle Hamas'ın buradaki siyasi ofisinin "artık amacına hizmet etmediği" sonucuna vardığı aktarılmıştı.

Doha'daki Hamas ofisi, 2012 yılında Obama yönetiminin talebi üzerine açılmıştı. On yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren Hamas siyasi ofisi, geçen yıl Gazze'de ateşkes ve 100'den fazla rehinenin serbest bırakılması için yapılan görüşmelerde grupla bir iletişim kanalı sağlamıştı.