Katar'ın ABD-İran müzakerelerini canlandırmak için anlaşma aradığı iddia edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Katar'ın ABD-İran müzakerelerini canlandırmak için anlaşma aradığı iddia edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar'ın ABD-İran müzakerelerini başlatmak için anlaşma aradığı iddia edildi. Katar'ın İran'ı BM müfettişlerinin nükleer tesisleri ziyaretine izin vermeye ikna etmeye çalıştığı, amacın Kongre ara seçimlerinin ardından savaşın yeniden alevlenmesini önlemek olduğu öne sürüldü.

Katar'ın öncülüğündeki bölgesel arabulucuların, ABD ile İran arasındaki müzakereleri yeniden başlatmak ve ABD'de düzenlenecek Kongre ara seçimlerinin ardından savaşın yeniden alevlenmesini önlemek amacıyla diplomatik bir anlaşmaya varmaya çalıştığı iddia edildi.

Axios'a konuşan ABD'li ve İsrailli yetkililer, Washington ve Tahran arasındaki müzakerelere ilişkin iddialarda bulundu.

Buna göre, Katar'ın öncülüğündeki arabulucuların ABD ile İran arasındaki müzakereleri yeniden başlatmak ve Kongre ara seçimlerinin ardından savaşın yeniden alevlenmesini önlemek amacıyla diplomatik bir anlaşmaya varmaya çalıştığı iddia edildi.

Yetkililer ayrıca, Katar'ın İran'ı, ABD'nin bazı yaptırımların hafifletilmesi karşılığında Birleşmiş Milletler müfettişlerinin bombalanmış nükleer tesisleri ziyaret etmesine izin vermeye ikna etmeye çalıştığını öne sürdü.

Washington ve Tel Aviv yönetimlerinin Tahran'a yönelik geniş çaplı yeni bir askeri saldırı hazırlığında olduğu yönündeki iddialar bölgede tansiyonu tırmandırmıştı.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriPolitikaGüncelKatarDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
“Gizli planı açıklıyorum“ diyen İslam Memiş’ten çok konuşulacak altın çıkışı "Gizli planı açıklıyorum" diyen İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın çıkışı
Ağrı’da arka koltuktan çekilen video kazayla bitti: Sürücü Muhammed Uçar öldü Ağrı'da arka koltuktan çekilen video kazayla bitti: Sürücü Muhammed Uçar öldü
Hakkında 152 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 yaşındaki genç Manisa’da yakalandı Hakkında 152 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 yaşındaki genç Manisa'da yakalandı
Sandıktaki hezimetten sonra Netanyahu’nun partisi yalana sarıldı Sandıktaki hezimetten sonra Netanyahu'nun partisi yalana sarıldı
23:07
Netanyahu’nun partisinin, “Arap partileri oyları çaldı“ iddiasına yalanlama
Netanyahu'nun partisinin, "Arap partileri oyları çaldı" iddiasına yalanlama
22:28
Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel’den yorum
Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel'den yorum
22:25
Van’da trafik kazasında yaralanan polis memuru Tayfun Akalan şehit oldu
Van'da trafik kazasında yaralanan polis memuru Tayfun Akalan şehit oldu
21:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
21:46
Mustafa Sarıgül hakkında mide bulandıran “masaj“ iddiası
Mustafa Sarıgül hakkında mide bulandıran "masaj" iddiası
21:02
Fed, faizi sabit bıraktı
Fed, faizi sabit bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 00:29:51. #7.12#
SON DAKİKA: Katar'ın ABD-İran müzakerelerini canlandırmak için anlaşma aradığı iddia edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android