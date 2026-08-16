Katar, İranlı pilotların gözaltına alındığı iddialarını yalanladı - Son Dakika
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Katar, İranlı pilotların gözaltına alındığı iddialarını yalanladı

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Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İranlı pilotların gözaltına alındığına dair iddiaları reddetti; uçakların düşürüldüğünü ve iletişim çabalarının sonuçsuz kaldığını belirtti. İranlı komutan ise pilotlardan üçünün yakalandığını, birinin öldüğünü öne sürdü.

DOHA, 16 Ağustos (Xinhua) -- Katar, İranlı pilotların gözaltına alındığı iddialarını yanıltıcı diye niteleyerek yalanladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari cumartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, bölgesel gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik çabaların sürdüğünü belirterek, "İranlı pilotların gözaltına alındığı yönünde dolaşıma sokulan iddiaları kesin bir dille reddediyor, özellikle böyle bir dönemde bu tür yanıltıcı açıklamaların yapılmasını hayretle karşılıyoruz" dedi.

Ensari, Katar hava sahasını ihlal eden uçakların izlediği rotayı teyit eden yetkililerin, pilotlar ile iletişim kurduğunu belirtti.

"Angajman kuralları doğrultusunda iletişim kurma çabalarımız sonuç vermeyince, uluslararası hukuk çerçevesinde topraklarımızı savunmak için gerekli tedbirler alınmıştır" diyen Ensari, durumun o dönemde resmi kanallar aracılığıyla netliğe kavuşturulduğunu kaydetti.

Olayın ardından ülkesinin arama kurtarma ekipleri tarafından pilotların cansız bedenlerini bulmak için çalışma yürütüldüğünü bildiren Ensari, bir pilotun bulunan cesedinin teslimini koordine etmek üzere İran makamlarıyla iletişime geçildiğini aktardı.

İranlı bir askeri komutan cumartesi günü yaptığı açıklamada, mart ayında Katar'daki bir ABD üssüne yönelik askeri görevden dönen savaş uçaklarının düşürüldüğünü belirterek, üç İranlı pilotun Katar güçlerince yakalandığını, diğer pilotun ise hayatını kaybettiğini öne sürmüştü.

Hayatını kaybeden İranlı pilot Mecid Kazımi'nin cesedi İran'a iade edilmiş ve temmuz ayı sonlarında ülkenin güneyindeki Şiraz kentinde defnedilmişti.

Kaynak: Xinhua

Dışişleri Bakanlığı, Diplomasi, Savunma, Güncel, Katar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar, İranlı pilotların gözaltına alındığı iddialarını yalanladı - Son Dakika

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