Katar, İranlı pilotların gözaltına alındığı iddialarını yalanladı

DOHA, 16 Ağustos (Xinhua) -- Katar, İranlı pilotların gözaltına alındığı iddialarını yanıltıcı diye niteleyerek yalanladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari cumartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, bölgesel gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik çabaların sürdüğünü belirterek, "İranlı pilotların gözaltına alındığı yönünde dolaşıma sokulan iddiaları kesin bir dille reddediyor, özellikle böyle bir dönemde bu tür yanıltıcı açıklamaların yapılmasını hayretle karşılıyoruz" dedi.

Ensari, Katar hava sahasını ihlal eden uçakların izlediği rotayı teyit eden yetkililerin, pilotlar ile iletişim kurduğunu belirtti.

"Angajman kuralları doğrultusunda iletişim kurma çabalarımız sonuç vermeyince, uluslararası hukuk çerçevesinde topraklarımızı savunmak için gerekli tedbirler alınmıştır" diyen Ensari, durumun o dönemde resmi kanallar aracılığıyla netliğe kavuşturulduğunu kaydetti.

Olayın ardından ülkesinin arama kurtarma ekipleri tarafından pilotların cansız bedenlerini bulmak için çalışma yürütüldüğünü bildiren Ensari, bir pilotun bulunan cesedinin teslimini koordine etmek üzere İran makamlarıyla iletişime geçildiğini aktardı.

İranlı bir askeri komutan cumartesi günü yaptığı açıklamada, mart ayında Katar'daki bir ABD üssüne yönelik askeri görevden dönen savaş uçaklarının düşürüldüğünü belirterek, üç İranlı pilotun Katar güçlerince yakalandığını, diğer pilotun ise hayatını kaybettiğini öne sürmüştü.

Hayatını kaybeden İranlı pilot Mecid Kazımi'nin cesedi İran'a iade edilmiş ve temmuz ayı sonlarında ülkenin güneyindeki Şiraz kentinde defnedilmişti.