Katar: İsrail Saldırısı Barış Çabalarını Engellemeyecek

DOHA, 15 Eylül (Xinhua) -- Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail'in Doha'ya yönelik son saldırısının Katar, Mısır ve ABD'nin Gazze'deki savaşı sona erdirmek için arabuluculuk çabalarını sürdürmesini engellemeyeceğini söyledi.

Katar Haber Ajansı'na göre Katar Başbakanı söz konusu açıklamayı, İsrail'in saldırısını ele almak üzere pazartesi günü yapılacak acil Arap-İslam devletleri zirvesi öncesinde Arap ve İslam ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla pazar günü gerçekleştirilen hazırlık toplantısında yaptı.

Dışişleri bakanları, İsrail'in geçtiğimiz salı günü Doha'da Hamas liderlerinin bulunduğu bir binaya düzenlediği saldırı hakkında bir taslak bildiri üzerine görüştü.

Al Sani görüşmelerinde, Filistin halkı meşru haklarını elde etmedikçe bölgede kapsamlı barış ve güvenlik sağlanamayacağını da belirtti.