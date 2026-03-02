Katar LNG Üretimini Durdurdu

(ANKARA) - Katar, ana enerji tesisine yönelik İran saldırısının ardından sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimini geçici olarak durdurdu.

Katar, ana tesisine yönelik İran saldırısının ardından sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimini durdurdu. Dünyanın en büyük LNG üreticisi olan Katar'ın bu kararı, küresel enerji piyasaları açısından büyük önem taşıyor. Ras Laffan Sanayi Şehri'ndeki tesiste meydana gelen hasarın boyutunun ise henüz netlik kazanmadığı bildirildi.

KatarEnergy ve resmi devlet haber ajansı, üretimin Pazartesi günü durdurulduğunu doğruladı. Tesiste, toplam yıllık 77 milyon ton üretim kapasitesine sahip 14 LNG üretim hattı bulunuyor.

Söz konusu saldırılar, daha önce Suudi Aramco'ya ait günlük 550 bin varil kapasiteli Ras Tanura rafinerisinin de saldırılar sonrası kapatılmasının ardından gerçekleşti. Uluslararası medya kuruluşlarında yer alan haberlere göre, Katar'ın LNG üretimini durdurmasının, küresel doğal gaz arzı üzerinde önemli etkiler yaratması bekleniyor. Doha yönetimi, Avrupa Birliği'nin ithalatında önemli bir paya sahip olup Brüksel'in Rus boru hattı gazına bağımlılığını azaltma stratejisinde kilit rol oynuyordu.