Katar, BMGK'nın Sudan'da ateşkes kararını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
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Katar, BMGK'nın Sudan'da ateşkes kararını memnuniyetle karşıladı

Katar, BMGK\'nın Sudan\'da ateşkes kararını memnuniyetle karşıladı

Katar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Sudan'da ramazan ayı boyunca ateşkes yapılmasına ilişkin karar tasarısının kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı. Sudan'daki krizin barışçıl yolla çözümü için önemli bir adım olarak değerlendirilen karar, sivillerin korunması ve müzakerelerin önünü açmayı hedefliyor. Sudan'daki iç savaş sonucunda binlerce kişi hayatını kaybetti ve milyonlarca kişi yerinden edildi.

09.03.2024 22:41
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Katar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Sudan'da ramazan ayı boyunca ateşkes yapılmasına ilişkin karar tasarısının kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BMGK'de karar tasarının kabul edilmesinin, Sudan'da krizin barışçıl yolla çözümü için önemli bir adım olduğu belirtildi.

Katar'ın Sudan'da ramazan ayı boyunca ateşkes yapılmasına ilişkin karar tasarısından memnuniyet duyduğu ifade edilen açıklamada, Sudan'daki silahlı çatışmalar neticesinde yaşanan insani felaketin boyutlarının, sivillerin korunması için tüm kesimlerin çabalarını arttırmasını gerektirdiği kaydedildi.

Sudan'da sürdürülebilir ve kapsamlı bir anlaşma yapılmasını sağlayacak müzakerelerin önünü açmak amacıyla çatışmaların kalıcı olarak dinmesi için taraflar arasında diyalog gerektiği vurgulandı.

BMGK'de dün Sudan'da ramazan boyunca ateşkes yapılmasına ilişkin karar tasarısı kabul edilmişti.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip, yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesinin ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer almış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.

Ordu ve HDK'nin, askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından 2023'ün nisan ayı ortasında iç savaş patlak vermişti.

Ülke o tarihten bu yana taraflar arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 6 milyon kişi ülke içinde başka şehirlere, 1,7 milyon kişi çevre ülkelere kaçtı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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