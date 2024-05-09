Katar, UNRWA Merkezi Önündeki Gösteriyi Kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Katar, UNRWA Merkezi Önündeki Gösteriyi Kınadı

Katar, UNRWA Merkezi Önündeki Gösteriyi Kınadı

Katar, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan UNRWA merkezi önünde düzenlenen gösteriyi kınadı. Dışişleri Bakanlığı, gösterinin uluslararası hukuka meydan okuma olduğunu belirtti. İsrail'in UNRWA'yı hedef almasına karşı uyarı yapıldı. İİT de saldırıyı kınadı ve İsrail'in Filistinlilere yönelik suçlarının bir uzantısı olarak nitelendirdi.

09.05.2024 22:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) merkezi önündeki gösteriyi kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığı, Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah mahallesinde yer alan UNRWA genel merkezine ajansın kapanması talebiyle gösteri düzenlenmesi ve baskın girişiminde bulunulmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "bu saldırının kınandığı, eylemin uluslararası hukuka açık bir meydan okuma ve ifade özgürlüğü kisvesi altında bariz korkutma eylemi olarak göründüğü" kaydedildi.

İsrail'in ajansın tarafsız olduğu iddiasıyla başlayan; nihayetinde tasfiyesini ve milyonlarca Filistinlinin yardımlardan mahrumiyetini hedefleyen sistematik şekilde UNRWA'yı hedef alması konusunda uyarıda bulunuldu.

Uluslararası topluma "felaket boyutundaki insani yansımalarını önlemek için bu planın karşısında kararlı bir şekilde durma" çağrısı yapıldı.

Katar'ın BM kuruluşuna verdiği destek de vurgulandı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) de Şeyh Cerrah'taki UNRWA genel merkezine yapılan aynı saldırıyı güçlü bir şekilde kınadı.

İİT yaptığı açıklamada, bu saldırıyı "organize terör ve İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında Filistinliler aleyhinde yürüttüğü suçlarının uzantısı" olarak nitelendirdi.

Bu eylemin, işgalin UNRWA'nın rolünü baltalama ve karalama; fon kaynaklarını kurutma girişimleri bağlamında gerçekleştiği kaydedildi.

İsrailli yerleşimciler, 7 Mayıs'ta Kudüs Belediye Başkan Yardımcısı Aryeh Yitzhak King çağrısıyla Şeyh Cerrah'taki UNRWA genel merkezi önünde protesto gösterisi düzenlemişti.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini X platformundan yaptığı açıklamada, UNRWA merkezi önünde düzenledikleri gösteriye tepki göstermişti.

Lazzarini'nin, gösteriye ilişkin yayımladığı görüntüde, İsrailli protestocuların, Doğu Kudüs'teki UNRWA Genel Merkezi kapısına vurduğu, döviz asmaya çalıştığı görülüyor.

Lazzarini, "(İsrail'e bağlı) Kudüs Belediyesinin seçilmiş bir üyesinin çağrısıyla yapılan bu protesto, taciz, gözdağı, vandallık ve BM mülküne zarar vermekten başka bir şey değildir." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar, UNRWA Merkezi Önündeki Gösteriyi Kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:53 TikTok, Türkiye’de yasaklanacak mı TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı sinyali verdi TikTok, Türkiye'de yasaklanacak mı? TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı sinyali verdi
21:51 İsrail’e silah sevkiyatını durdurması ABD’yi karıştırdı “Biden görevden alınsın“ çağrısı İsrail'e silah sevkiyatını durdurması ABD'yi karıştırdı! "Biden görevden alınsın" çağrısı
21:25 Bomba iddia: Hafize Gaye Erkan, BDDK Başkanlığına atanacak Bomba iddia: Hafize Gaye Erkan, BDDK Başkanlığına atanacak
19:52 Şiddet gören kız kardeşlerini kurtarmak isteyen 2 kardeş, damat tarafından öldürüldü Şiddet gören kız kardeşlerini kurtarmak isteyen 2 kardeş, damat tarafından öldürüldü
17:18 Ankara Emniyeti’nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı Ankara Emniyeti'nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı
22:53 Şampiyonlar Ligi finalinde sonuç ne olursa olsun kazanan Dortmund olacak Şampiyonlar Ligi finalinde sonuç ne olursa olsun kazanan Dortmund olacak
21:56 Haluk Levent, Birleşmiş Milletler konferansında İsrail ve Netanyahu’yu kınadı Haluk Levent, Birleşmiş Milletler konferansında İsrail ve Netanyahu'yu kınadı
21:45 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeniden aday olacak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeniden aday olacak
21:32 Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti
21:06 Milli boksör Rabia Topuz’u antrenmanda yılan ısırdı Milli boksör Rabia Topuz'u antrenmanda yılan ısırdı
20:12 Trabzon’da dolmuşçu öğrenci kavgasının görüntüleri ortaya çıktı Trabzon'da dolmuşçu öğrenci kavgasının görüntüleri ortaya çıktı
19:55 Meksika’da çeteler arasındaki çatışmalarda 22 kişi öldü Meksika'da çeteler arasındaki çatışmalarda 22 kişi öldü
19:40 Çocuklara saldıran 2 köpeği site dışına çıkaran görevlilere 14 bin TL ceza kesildi Çocuklara saldıran 2 köpeği site dışına çıkaran görevlilere 14 bin TL ceza kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 23:14:16. #1.11#
SON DAKİKA: Katar, UNRWA Merkezi Önündeki Gösteriyi Kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement