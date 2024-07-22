Katar ve İngiltere, Gazze'deki durumu ele aldı - Son Dakika
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Katar ve İngiltere, Gazze'deki durumu ele aldı

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile İngiliz mevkidaşı David Lammy, Gazze'deki durumu ve İsrail'in Gazze saldırılarının son bulması için sarf edilen arabuluculuk çabalarını ele aldı. İki ülke arasındaki işbirliği ve bunu geliştirmenin yollarını ele alan bakanlar, Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki gelişmeler ile İsrail'in Gazze saldırılarının son bulması için sarf edilen arabuluculuk çabalarını görüştü.

22.07.2024 16:13
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Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile İngiliz mevkidaşı David Lammy Gazze'deki durumu ve İsrail'in Gazze saldırılarının son bulması için sarf edilen arabuluculuk çabalarını ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Al Sani ile Lammy, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki ülke arasındaki işbirliği ve bunu geliştirmenin yollarını ele alan Bakanlar, Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki gelişmeler ile İsrail'in Gazze saldırılarının son bulması için sarf edilen arabuluculuk çabalarını görüştü.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad'ın Direktörü David Barnea'nın liderliğindeki heyetin, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması müzakereleri için 25 Temmuz Perşembe günü Doha'ya gideceğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların durdurulması için taraflar arasında uzun süredir müzakereler devam ediyor.

Esir takası müzakerelerinin ivme kazandığı geçen haftalarda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Refah Sınır Kapısı ve Gazze'nin Mısır sınırındaki İsrail işgalinin devam etmesinin olası mutabakatın şartlarından biri olduğunu söylemişti.

İsrail basınında, Netanyahu'nun yeni talepleriyle esir takası müzakerelerini zora soktuğuna dair haberler yer almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katar ve İngiltere, Gazze'deki durumu ele aldı - Son Dakika

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