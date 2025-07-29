Katar ve Mısır'dan Gazze için Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
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Katar ve Mısır'dan Gazze için Ateşkes Çağrısı

29.07.2025 06:58
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Katar ve Mısır, Gazze'de ateşkes ve iki devletli çözüm için müzakerelerin önemine vurgu yaptı.

Katar ve Mısır, Gazze'de ateşkese varılması, kapsamlı ve adil barışın sağlanması için müzakerelerin önemine işaret etti ve bu sürecin yeniden başlatılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati, Birleşmiş Milletler'de (BM) Filistin meselesine barışçıl bir çözüm bulunması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde iki yıldır sürdürdüğü korkunç savaş ve 2 milyondan fazla insanı etkileyen insani trajedi göz önüne alındığında bölgenin kritik bir dönemden geçtiğini dile getiren Katar Dışişleri Bakanı, savaşı sona erdirecek ateşkes için çalışmaları sürdürdüklerini dile getirdi.

Açlığın, bir baskı aracı veya silah olarak kullanılmasını kesin bir dille reddettiklerini kaydeden Al Sani, "sivillere yönelik abluka ve zorla yerinden etme politikalarını, hastane ve barınakların hedef alınmasını" kınadıklarını belirtti.

Al Sani, "Gazze'de abluka nedeniyle bitkin düşmüş aç sivillerin bir dilim ekmek, bir çuval un veya çocuklarını doyuracak bir tas yemek için sırada beklerken öldürülmesinin insanlık için bir utanç" olduğunu ifade etti.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ise iki devletli çözüm hayata geçirilerek ve İsrail'in Filistin topraklarını işgaline son verilerek adil ve kapsamlı bir barışa ulaşılması, bunun için de müzakere sürecinin başlatılması gerektiğini aktardı.

Abdulati, Filistin topraklarındaki insani felaketi ve çatışmayı sona erdirmenin ve bölgesel güvenliği sağlamanın tek yolu olarak iki devletli çözüme yeniden işlerlik kazandırılması gerektiğini vurguladı.

Abdulati, Filistin'in tanınmasının, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkıyla bağlantılı devredilemez bir hak olduğunu söyledi.

Müzakere sürecinde yaşanan tıkanıklık

Hamas, 24 Temmuz'da İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkes için arabulucuların sunduğu taslağa ilişkin yanıtını ilettiğini bildirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, arabulucular yoluyla Hamas'ın yanıtının Tel Aviv'e ulaştığını ve değerlendirildiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ise "Hamas'ın ateşkes konusunda isteksiz" olduğunu iddia ederek, Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini "danışma amacıyla" geri çağırma kararı aldıklarını kaydetmişti.

Mısır ile Katar 25 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki müzakerelerin istişare amacıyla askıya alınmasının normal bir durum olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katar ve Mısır'dan Gazze için Ateşkes Çağrısı - Son Dakika

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