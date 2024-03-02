Katar ve Mısır, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını görüştü

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi hakkında görüştüğü bildirildi.
Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iki ülke arasında yürütülen ortak komite toplantılarının beşincisinin başkent Doha'da düzenlendiği belirtildi.
Katar ve Mısır arasındaki "işbirliği ilişkilerin, bu ilişkileri destekleme ve geliştirme yollarının" ele alındığı ifade edilen açıklamada, "Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki son gelişmelerin değerlendirildiği" aktarıldı.
Katar ve Mısır'ın bölge ve uluslararası düzeyde işbirliği yoluyla "derhal ateşkesin ilan edilmesi ve Gazze'ye engelsiz yardım girişinin sağlanması" için çabaların sürdürülmesi konusunda görüşmeler yaptığı kaydedildi.
İsrail'in Gazze'ye saldırıları
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230'u çocuk, 8 bin 860'ı kadın olmak üzere 30 bin 320 Filistinli öldürüldü, 71 bin 533 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ise İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 414 Filistinli hayatını kaybetti.
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