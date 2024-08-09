Katliam gibi kaza sonrası otobüse ulaşan ilk kişi! Anlattıkları kan donduruyor

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Katliam gibi kazadan ilk görüntüler! Otobüs adeta bir ok gibi saplanmış

Yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ankara Polatlı'da şehirlerarası yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi öldü, 27 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle hurdaya dönen otobüs çarptığı yerden kaldırılırken, bölgede trafik akışı normale döndü.

Kaza, sabah 05.00 sıralarında Ankara - Eskişehir Karayolu Polatlı istikameti Temelli mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 04 AAV 951 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü köprü ayağına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş çaplı arama kurtarma faaliyeti başlatılırken, sağlık ekiplerinin ilk belirmelerine göre 9 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 27 kişi ise çevre hastanelere nakledildi.

OTOBÜSÜN ENKAZI 9 SAATTE KALDIRILDI

İçerisinde 39 kişinin bulunduğu öğrenilen otobüsün enkazı ise ekiplerin 9 saatlik çalışması sonucu vinç yardımı ile kaldırıldı. Kazaya uğrayan otobüsün Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne (AŞTİ) hiç uğramadığı ve terminal yakınlarında bir süre yolcu bekledikten sonra yoluna devam ettiği öğrenildi. Kaza sebebiyle bir kısmı trafiğe kapatılan yol ise enkazın kaldırılmasının ardından tamamen araç geçişine açıldı.

"HERKES BİR ENDİŞE VE KORKU İÇİNDEYDİ"

Kazaya ilk müdahale eden vatandaşlardan olan bir kişi ise, "İlk yetiştiğimizde yolu kapattık, 112'yi aradık. Oradan tamamen tesadüfen geçen hasta taşıyan ambulans ve Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye aracını durdurduk. İlk müdahaleleri yaptık. Bayağı bir can pazarı olduğu için herkes bir endişe ve korku içinde müdahale etmeye çalıştı.

"YARALI OLANLARI KENARA ÇEKİP AİLELERİNE TELEFON AÇTIK"

Arabaları zor durdurabildik başka bir kazaya sebebiyet olmaması için. Yaralılar çoktu. Otobüsten düşen, arka, ön ve yan camlardan fırlayanlar vardı. İlk yaralı olanları biz kenara çektik, ailelerine telefon açtık. 'Durum böyle, endişe yapmayın' dedik. Diğerleri için de elimizden gelen bir şey yoktu. Sonra ambulanslar gelmeye başladı. Ani can kaybı yaşanmıştı orada. Kimisinin ayağı, eli, kolu ve başı kanlar içindeydi. Otobüs bizim 500 metre ilerimizdeydi" dedi.