Katliam gibi kaza sonrası otobüse ulaşan ilk kişi! Anlattıkları kan donduruyor - Son Dakika
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Katliam gibi kaza sonrası otobüse ulaşan ilk kişi! Anlattıkları kan donduruyor

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Ankara'da 9 kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazaya ilk müdahale eden vatandaşlardan biri "Otobüsten düşen, arka, ön ve yan camlardan fırlayanlar vardı. Başka bir kazaya sebebiyet olmaması için yoldan geçen arabaları zorla durdurabildik. Sonra ambulanslar gelmeye başladı. Ani can kaybı yaşanmıştı orada. Kimisinin ayağı, eli, kolu ve başı kanlar içindeydi" dedi.

09.08.2024 15:06  Güncelleme: 15:18
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Ankara Polatlı'da şehirlerarası yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi öldü, 27 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle hurdaya dönen otobüs çarptığı yerden kaldırılırken, bölgede trafik akışı normale döndü.

Kaza, sabah 05.00 sıralarında Ankara - Eskişehir Karayolu Polatlı istikameti Temelli mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 04 AAV 951 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü köprü ayağına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş çaplı arama kurtarma faaliyeti başlatılırken, sağlık ekiplerinin ilk belirmelerine göre 9 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 27 kişi ise çevre hastanelere nakledildi.

OTOBÜSÜN ENKAZI 9 SAATTE KALDIRILDI

İçerisinde 39 kişinin bulunduğu öğrenilen otobüsün enkazı ise ekiplerin 9 saatlik çalışması sonucu vinç yardımı ile kaldırıldı. Kazaya uğrayan otobüsün Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne (AŞTİ) hiç uğramadığı ve terminal yakınlarında bir süre yolcu bekledikten sonra yoluna devam ettiği öğrenildi. Kaza sebebiyle bir kısmı trafiğe kapatılan yol ise enkazın kaldırılmasının ardından tamamen araç geçişine açıldı.

"HERKES BİR ENDİŞE VE KORKU İÇİNDEYDİ"

Kazaya ilk müdahale eden vatandaşlardan olan bir kişi ise, "İlk yetiştiğimizde yolu kapattık, 112'yi aradık. Oradan tamamen tesadüfen geçen hasta taşıyan ambulans ve Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye aracını durdurduk. İlk müdahaleleri yaptık. Bayağı bir can pazarı olduğu için herkes bir endişe ve korku içinde müdahale etmeye çalıştı.

"YARALI OLANLARI KENARA ÇEKİP AİLELERİNE TELEFON AÇTIK"

Arabaları zor durdurabildik başka bir kazaya sebebiyet olmaması için. Yaralılar çoktu. Otobüsten düşen, arka, ön ve yan camlardan fırlayanlar vardı. İlk yaralı olanları biz kenara çektik, ailelerine telefon açtık. 'Durum böyle, endişe yapmayın' dedik. Diğerleri için de elimizden gelen bir şey yoktu. Sonra ambulanslar gelmeye başladı. Ani can kaybı yaşanmıştı orada. Kimisinin ayağı, eli, kolu ve başı kanlar içindeydi. Otobüs bizim 500 metre ilerimizdeydi" dedi.

Katliam gibi kaza sonrası otobüse ulaşan ilk kişi! Anlattıkları kan donduruyor
Kaynak: İHA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katliam gibi kaza sonrası otobüse ulaşan ilk kişi! Anlattıkları kan donduruyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Oğuz Kuru: tam sabah 5 uyku saati Ama eğer şoför sabah namazı için Mola verip dursaydı bu kaza olmazdı 109 177 Yanıtla
  • Filozof sn.: Kapitalizimde insan hayatının zerre degeri olmaz varsa yoksa daha fazla kar etmekdir.depremlerde malzemeden çalan mütahitler varsa bu olaydada az şöförle iş yapan şirketler vardır.ve şöförler genelde uyumadan yada çok az uykuyla uzun yola giderler sonuçda ortada.halkın gercek kurtuluşu eşitlikci halkcı düzendedir SOSYALİZİM 84 29 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz: Şoförün sigarasına karışanlar anlıyorsunuzdur inşallah neden içildiğini o sigaranın… 56 34 Yanıtla
  • Ümit Demir : 1.yüksek hız 2.uyuma 3.kalp kriz vs azda olsa...bütün kazalarda sebeb.. 77 2 Yanıtla
  • orhan inan: Ya arkadaşım uzun yollarda otobüslerde kimse emniyet kemerini kullanmıyor.camlar büyük direk kazada dışarı fırlıyorlar.halkımız bize bi şey olmaz mantığıyla gelişime hep kapalı.allah rahmet eylesin 50 1 Yanıtla
  • Özlem Kutdağ: Herseyi namaza baglamasaniz olmazdi 21 14 Yanıtla
  • Aslan Yiğit: yazıda mercedes marka otobüs yazmanıza mana veremedim man-scania-volvo olsa nolcaktı ki? 19 3 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA: Bu otobüsler genellikle kisiye ait . Firma degil onun için tek söför gitmeye calisiyorlar . Yollarda neler gördüm … kafayi direksiyona koyup uyuyan kamyon söförü gördüm 5 1 Yanıtla
  • Ergul Sahin: ölenlere allahım rahmet eylesin mekanları cennet olsun inşallah 2 0 Yanıtla
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