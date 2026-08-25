CHP’li Kaya’dan iktidara tepki: "CHP’li belediyeyi cezalandırma zihniyetiyle Balıkesir halkını cezalandıramazsınız"

(BALIKESİR) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni partisinin kazanmasının ardından iktidarın kaynakları kestiğini ifade ederek, "CHP'li belediyeyi cezalandırma zihniyetiyle Balıkesir halkını cezalandıramazsınız" dedi.

Kaya, partisinin Balıkesir İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, partisinin kentte 78 yıl sonra belediye başkanlığını kazandığını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın Balıkesir'in yüz akı olduğunu söyleyen Kaya, "78 yıl sonra kazanılan belediye, bize umudun diri tutulması gerektiğini anlattı" dedi.

Kaya, Balıkesir'in üretim ve tarım kenti olduğunu, "zeytinin başkenti" olabileceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Balıkesir zeytini, peyniri ve diğer üretim kaynaklarıyla çiftçinin ve esnafın umudu olabilecek adımların atıldığı bir kenttir. Zeytin dalda kalmamalı. Bunun için zeytin üreticisine sahip çıkacağız. Bir plaza yapmak için bin yıllık zeytin ağacını kesen bu ülkenin geleceğini kesiyor demektir. Zeytin ağacına vurulan her balta bizim geleceğimize vurulmuştur. Edremit'te havaalanı var, merkezde de havaalanı var. Bu askeri havaalanının genişletilip halka açılması lazım. Balıkesir'in üretim sorunu bir an önce çözülmelidir. Eğitim öğretim yılı başlayacak. Uyuşturucu ve sanal kumar çocuklarımızın başbelası olmuş. Bunlara çözüm üretmeyen, çeteleşmeye müdahale etmeyen bir eğitim ve devlet anlayışı olamaz. Devlet bunlara müdahale etmek zorundadır. Laik, bilimsel, kamusal bir eğitim anlayışı olmalı. Her okulda 50 öğrenciye bir rehber öğretmen olmazsa kapıya istediğiniz kadar polis dikin, sorunu çözemezsiniz.

"ÖĞRENCİLERİ CEMAAT YURTLARINA MECBUR BIRAKIYORLAR"

Sosyal devlet, öğrencisinin barınma, beslenme sorununu çözen, parası olmadığı için kazandığı üniversiteye kayıt yaptıramayan öğrenciye sahip çıkan devlettir. Balıkesir'de üniversite var, gelen öğrenciler kimin yurduna gidecek? Devlet Balıkesir'de yurt açmadı. Olanağı var ama bilerek ve isteyerek çocuklarımız tarikat ve cemaatlerin yurtlarına mecbur bırakmak istiyorlar. Ahmet Akın'a sesleniyorum. Eğer önce öğrencilere yakın olursan Balıkesir seni bir kez daha kucaklayacaktır."

"BALIKESİR'İ YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Balıkesir'in CHP'ye geçmesinin ardından iktidar tarafından yatırımların kesildiğini ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"25 yıldır iktidar olanlar, Balıkesir'de iktidarı kaybettikten sonra Balıkesir'de kaynakları kestiler. Buradan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İller Bankası ve diğer devlet kuruluşlarına çağrımdır; CHP'li belediyeyi cezalandırma zihniyetiyle Balıkesir halkını cezalandıramazsınız. Körfez bir an önce kirlilikten arındırılmalıdır. Bize düşen görev Balıkesir'de 78 yılın birikmiş sorunlarını mazeret üretmeden çözmektir. Körfez sorununu da çözeceğiz. Üç yılda çok şey yaptık. CHP varsa çözüm vardır. Balıkesir'in, zeytin üreticilerinin sorununu çözecek, çiftçinin yüzünü güldüreceğiz, gençlerin kendi kentlerinde gelecek kurabileceği koşulları yaratacağız. Balıkesir'i yeniden ayağa kaldıracağız. CHP varsa umut vardır. Herkes için çare CHP'dir."

KAYA'DAN SAVAŞTEPE HATIRLATMASI

Savaştepe Köy Enstitüsü'nü de hatırlatan Kaya, "O enstitü, bölgenin tümüne umut ışığı oldu. Biz ki laik, bilimsel ve kamusal bir eğitimi yeniden hayata geçireceğiz. Savaştepe Köy Enstitüsü nasıl yoksulluğu yenip bölgeye umut olmuşsa onun ruhuyla yeniden ayağa kalkacağız. Başarılamayacak hiçbir şey yoktur. 78 yıl sonra Balıkesir'de başardıysak Türkiye'de de başarırız. Üreticinin yüzünü güldüreceğiz, gençlerimize umut olacağız, kamusal eğitimi ayağa kaldıracağız, yerelden genele halkçı yönetim anlayışını iktidara taşıyacağız. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. Bu olmadığı ve tek adam rejimi yıkılmadığı sürece sorunların çözümü olmaz" dedi.