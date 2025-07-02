Kaya\'dan Dergi Tepkisi

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye tepkilerle ilgili belediye meclisinde yaşananlara ilişkin açıklamada bulundu.

Kaya, partisinin ilçe başkanlığında yaptığı açıklamada, AK Parti Tepebaşı Belediye Meclis Üyesi Ali Semih Ünlü'nün, meclis toplantısında mizah dergisine verdiği tepkinin yerinde olduğunu söyledi.

Mecliste CHP Grup Başkan Vekili'nin ise söz konusu yayını ifade özgürlüğü kapsamında savunduğunu öne süren Kaya, " Türkiye'nin ve Eskişehir'in yüzde 99'u Müslüman. Nasıl bir aymazlığa düşüyorsunuz, anlamıyorum. Müslümanlara karşı bir garezin varsa bu toprakları terk et." dedi.

CHP'li meclis üyelerinin açıklamaları için yasal süreç başlatacaklarını dile getiren Kaya, "Bu, kainat efendimize, peygamberimize yönelik bir saldırıdır. Tüm Türkiye bu konuda kenetlenmişken, bu nefret dolu dili kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Kaya, ayrıca AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun bu konudaki açıklamasını desteklediklerini sözlerine ekledi.