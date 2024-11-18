Kaya Parçası Çobanların Üzerine Düştü - Son Dakika
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Kaya Parçası Çobanların Üzerine Düştü

Kaya Parçası Çobanların Üzerine Düştü

Van'ın Çatak ilçesinde çobanları vuran kaya parçası sonucu biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

18.11.2024 23:47
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Van'ın Çatak ilçesinde hayvanlarını otlattıkları sırada üzerlerine kaya parçası düşen 2 çobandan biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.

Alacayar Mahallesi kırsalında hayvanlarını otlatan Davut ve Yakup İnçamur'un üzerine dağdan kopan kaya parçaları düştü.

Kaya parçalarının altında kalan 2 çocuk babası Davut İnçamur, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan 5 çocuk babası Yakup İnçamur'un haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bölgede etkili olan sağanak ve sis nedeniyle güçlükle olay yerine ulaşabildi.

Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından araçların bulunduğu noktaya getirilen yaralı İnçamur, ambulansla Çatak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Davut İnçamur'un cenazesi de morga götürüldü.

Kaynak: AA

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