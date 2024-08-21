Alevilerin kutsal kabul ettiği Düzgün Baba Dağı'nda kaza: Yaralı - Son Dakika
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Alevilerin kutsal kabul ettiği Düzgün Baba Dağı'nda kaza: Yaralı

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Tunceli'de yaşayan Yıldız Şahin, Alevilerin kutsal kabul ettiği Düzgün Baba Dağı'na tırmandığı sırada dengesini kaybederek düştü. Şahin'in bileğinde kırık oluştu. Olay yerine sevk edilen sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri, Şahin'i yaklaşık 1,5 saat boyunca taşıyarak ambulansa ulaştırdı. Şahin, Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı ve sağlık durumu iyi.

21.08.2024 15:29
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TUNCELİ'de Aleviler tarafından kutsal kabul edilen Düzgün Baba Dağı'na çıkan Yıldız Şahin (63), dengesini kaybedip, düşerek yaralandı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin sedyeyle yaklaşık 1,5 saat taşıyıp ambulansa ulaştırdığı Şahin, hastanede tedaviye alındı.

İstanbul'da yaşayan Yıldız Şahin, geldiği Nazımiye ilçesine bağlı Kıl köyü bölgesindeki Aleviler tarafından kutsal kabul edilen Düzgün Baba Dağı'na tırmandı. Tırmanışta dengesini kaybederek kayalıklardan düşen Şahin'in bileğinde kırık oluştu. Beraberindekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansın ulaşamadığı bölgeye giden ekipler, müdahalenin ardından sedyeye koydukları Şahin'i 1,5 saat boyunca taşıyıp, ambulansa ulaştırdı. Şahin, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yıldız Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Alevilerin kutsal kabul ettiği Düzgün Baba Dağı\'nda kaza: Yaralı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Alevilerin kutsal kabul ettiği Düzgün Baba Dağı'nda kaza: Yaralı - Son Dakika

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