Alevilerin kutsal kabul ettiği Düzgün Baba Dağı\'nda kaza: Yaralı

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"Ayakkabı dağıtımı" iddiaları da beraberinde getirdi! Belediyeden açıklama var

TUNCELİ'de Aleviler tarafından kutsal kabul edilen Düzgün Baba Dağı'na çıkan Yıldız Şahin (63), dengesini kaybedip, düşerek yaralandı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin sedyeyle yaklaşık 1,5 saat taşıyıp ambulansa ulaştırdığı Şahin, hastanede tedaviye alındı.

İstanbul'da yaşayan Yıldız Şahin, geldiği Nazımiye ilçesine bağlı Kıl köyü bölgesindeki Aleviler tarafından kutsal kabul edilen Düzgün Baba Dağı'na tırmandı. Tırmanışta dengesini kaybederek kayalıklardan düşen Şahin'in bileğinde kırık oluştu. Beraberindekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansın ulaşamadığı bölgeye giden ekipler, müdahalenin ardından sedyeye koydukları Şahin'i 1,5 saat boyunca taşıyıp, ambulansa ulaştırdı. Şahin, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yıldız Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.