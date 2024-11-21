Kaybolan Belaruslu İkiz Kız Kardeşler 4 Gün Sonra Bulundu

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NİĞDE'deki Aladağlar'a gitmek için yola çıkıp, kaybolduktan 4 gün sonra Kayseri sınırlarında sağ bulunan Belarus uyruklu dağcı ikiz kız kardeşler Valentina ile Maryıa İvankova (35), tedbir amaçlı götürüldükleri hastaneden taburcu edildi.

Belarus uyruklu ikiz kardeşler Valentina ve Maryıa İvankova, 16 Kasım'da Aladağlar'ın Yedigöller mevkisine gitmek için yürüyüşe çıktı. 2 gün sonra dönmesi beklenen ikiz dağcılara ulaşılamadı. Bunun üzerine arama çalışması başlatıldı. Bölgeye AFAD ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi. Aladağlar'ın bir bölümünün sınırları içinde kaldığı Kayseri'de de AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Yahyalı'nın amatör dağcılarından oluşan bir grup da bu bölgede çalışmalara katıldı.

KARDAN MAHSUR KALMIŞLAR

İkiz kardeşler, arama çalışmalarının 2'nci gününde saat 17.00 sıralarında Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Ulupınar Mahallesi'nde sağ bulundu. İkiz kız kardeşler, tedbir amaçlı Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Üşüdüklerini söyleyen, bunun dışında herhangi bir sağlık problemi olmayan ikiz kardeşler, sabah saatlerinde taburcu edildi. Diğer yandan 4 gün sonra bulunan Belaruslu kardeşlerin yanlarındaki kamp çadırında konakladıkları, kar yağışı nedeniyle o alanda sıkıştıkları öğrenildi.