Kaybolan İş İnsanı için Aramalar Devam Ediyor

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı (43) arama çalışmaları 5'inci günde de devam etti. Dün gece konakladığı Bandırma ilçesinden sosyal medya paylaşımıyla yardım çağrısı yapan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un da katıldığı arama çalışmaları sabah erken saatte başladı. Erdek limanından saat 08.00'de denize açılan Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı'na ait KB 70, KB 46, KB 43 botları ile 313 numaralı Sahil Güvenlik gemisi gün boyu, Ekinlik, Avşa, Paşalimanı Adası açıkları ile Kapıdağ Yarımadası çevresi ve İlhanlar, Doğanlar, Turanköy, Ormanlı köylerinin kıyı kenar çizgisi üzerinde arama yaptı. Çalışmalara balıkçı tekneleri ile özel tekneler de destek verirken, Yukay'ın izine rastlanmadı.

Zeki KARADENİZ- İsmail BAKİ/ MARMARA (Balıkesir),