Kaybolan Öğrenci İçin Arama Devam Ediyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları, 5'inci gününde devam ediyor.

İstanbul'a gideceğini belirterek evden ayrılan Yeditepe Üniversitesi öğrencisi Hamza Duras'ın (23) bulunmasına yönelik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

En son Safranbolu Kent Ormanı Çamtarla mevkisinde görüldüğü belirlenen Duras için yürütülen çalışmalara jandarma, polis, UMKE ekipleri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve gönüllüler katılıyor.

Bölgedeki arama faaliyetleri 65 personel, 23 araç, dron ve iz takip köpeğiyle yürütülüyor. Çalışma kapsamında 48 kilometrelik alan tarandı.

Öte yandan bölgeye gelen Kastamonu AFAD ekipleri kanyonda arama çalışması yaptı.