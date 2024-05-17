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Kaybolan otizmli çocuğu polis ekipleri buldu

Otizmli çocuk polisi alarma geçirdi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kaybolan 14 yaşındaki otizmli çocuk polis ekiplerini alarma geçirdi. İlçede aranmadık yer bırakmayan polisler, çocuğu bulup babasına teslim etti.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Dikili Mahallesinde yaşayan Halil Yalçın isimli vatandaş, Çarşı Polis Merkezine giderek 14 yaşındaki otizmli oğlu İsmail Yalçın'ın evden çıktıktan sonra bir daha haber alamadıklarını söyledi. Polis merkezinden anons geçilerek kaybolan çocuğun adı, soyadı ve eşkali verildi. İlçedeki cadde, sokak ve parklarda arama yapan Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği

ekipleri, çocuğu bulmayı başardı.

Emniyet Amiri Aykut Arı'nın araca aldığı çocuk polis merkezine götürülerek babasına teslim edildi. Çocuğuna sarılan baba polis ekiplerine teşekkür etti. Çocuğun kısa sürede bulunması için hızlı bir çalışma yapılması talimatı veren İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban da baba ve çocuğuyla yakından ilgilenerek sohbet etti.