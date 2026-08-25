Kaybolan Selin Mersin'de Bulundu - Son Dakika
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Kaybolan Selin Mersin'de Bulundu

Kaybolan Selin Mersin\'de Bulundu
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Adana'da kaybolan 15 yaşındaki Selin U., 5 gün sonra Mersin'de bulundu; ailesine teslim edildi.

ADANA'ya babasını ziyaret etmek için gelip kaybolan Selin U. (15), 5 gün sonra annesiyle yaşadığı Mersin'de bulundu.

Mersin'de annesi ile birlikte yaşayan Selin U., babası Türker U.'yu ziyaret etmek için 21 Ağustos'ta Adana'ya geldi. Seyhan ilçesindeki Merkez Park'a gittikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Selin için ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu Selin, bugün Mersin'de bulundu. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen Selin U., yasal işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Mersin, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaybolan Selin Mersin'de Bulundu - Son Dakika

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