Kayıp Büşra bebek soruşturmasında anne Elif Balıkçı'ya yaylada yer gösterme işlemi yapıldı - Son Dakika
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Kayıp Büşra bebek soruşturmasında anne Elif Balıkçı'ya yaylada yer gösterme işlemi yapıldı

Kayıp Büşra bebek soruşturmasında anne Elif Balıkçı\'ya yaylada yer gösterme işlemi yapıldı
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Büşra bebeğin annesi Elif Balıkçı'ya, Cumhuriyet savcısı gözetiminde İncedere Yaylası civarında yer gösterme işlemi yaptırıldı. Soruşturmada gözaltına alınan 9 kişiden aralarında veteriner hekimin de olduğu 3'ü serbest bırakıldı.

YAYLA BÖLGESİNDE ANNEYE YER GÖSTERME İŞLEMİ

Olayla ilgili soruşturma kapsamında, Cumhuriyet savcısı gözetiminde Büşra bebeğin annesi Elif Balıkçı'ya, İncedere Yaylası civarında yaşadıkları yerde yer gösterme işlemi yaptırıldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgeye sivil ve gazeteci girişlerine izin verilmedi.

VETERİNER HEKİM DAHİL 3 KİŞİ SERBEST

Öte yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden aralarında veteriner hekimin de olduğu 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Olayın yaşandığı bölgeye geçiş noktasında jandarma ekipleri sinyal kesiciler kullanırken, araç hareketliliğinin yaşandığı görüldü.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Savcısı, Hayvan Hakları, Güvenlik, Güncel, Bebek, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp Büşra bebek soruşturmasında anne Elif Balıkçı'ya yaylada yer gösterme işlemi yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayıp Büşra bebek soruşturmasında anne Elif Balıkçı'ya yaylada yer gösterme işlemi yapıldı - Son Dakika
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