Kayıp Ekonomistin Kemik Parçaları Bulundu - Son Dakika
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Kayıp Ekonomistin Kemik Parçaları Bulundu

Kayıp Ekonomistin Kemik Parçaları Bulundu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu düşünülen kemik ve kıyafet parçaları ile kimlik ve banka kartları bulundu. Yapılan DNA testi sonucunda kemik parçalarının Berzeg'e ait olduğu doğrulandı.

27.04.2024 17:39
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde 23 Nisan'da bulunan kemik parçalarının, geçen yıl haziran ayında sabah yürüyüşü için evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu tespit edildi.

Korhan Berzeg'e ait olduğu düşünülen kemik ve kıyafet parçalarının yanı sıra Berzeg'in kimlik ve banka kartlarının bulunmasının ardından ekonomistin eşi Angela ve kızı Nisa Berzeg'in Gönen ilçesine gelerek verdiği DNA örneklerinin eşleştirmesi yapıldı.

İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan çalışmada, kemik parçalarından alınan DNA'nın Nisa Berzeg'den alınan DNA ile eşleştiği öğrenildi.

Bu arada, jandarma ekipleri, kemik parçaları ve kıyafetlerin bulunduğu bölgede bugün 62 personel ve 3 köpekle çalışma yaptı. Çalışmada, daha önce parçası bulunan gömleğin bir kısmı ile kol kemiği olduğu düşünülen kemik parçası bulundu.

Olay

Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran 2023'te sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg (83) için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatılmıştı.

Ekipler, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde, su kuyuları, dere yatakları ve mağaralarda günlerce Berzeg ve köpeğini aramış, ancak herhangi bir ize rastlayamamıştı.

Geyikli ile Armutlu mahalleleri arasında 29 Ağustos'ta bir vatandaşın fark ettiği köpeğin "Tina" olduğu Berzeg ailesi tarafından teşhis edilmişti. Köpeğin, sağlıklı ve bakımlı olduğu belirlenmişti. Küresel konumlama sistemi (GPS) cihazı takılan köpeğin araziye bırakılmasından da herhangi bir sonuca ulaşılamamıştı.

23 Nisan'da Armutlu'ya yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta mahalle sakinleri tarafından kemik ve kıyafet parçaları ile kimlik ve banka kartları bulunmuş ve bunlar, ekipler tarafından incelemeye alınmıştı.

Kaynak: AA

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