Kayıp film 'Kabe Yollarında' 55 yıl sonra sinemaseverlerle buluşacak - Son Dakika
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Kayıp film 'Kabe Yollarında' 55 yıl sonra sinemaseverlerle buluşacak

Kayıp film \'Kabe Yollarında\' 55 yıl sonra sinemaseverlerle buluşacak

Yönetmen Yücel Çakmaklı'nın 1969 yılında çektiği ve kaybolan 'Kabe Yollarında' filmi, Almanya'da bulunan bir VHS kopyadan restore edildi. Film, 17 Şubat'ta Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde gösterilecek ve ardından yapımcı ve yönetmenin hikayesini anlattığı bir söyleşi gerçekleştirilecek. Türkiye'den hacca giden bir kişinin serüvenini konu alan film, dikkat çeken bir yapım olarak gösteriliyor.

15.02.2024 13:46
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Yönetmen Yücel Çakmaklı'nın 1969 yılında çektiği kayıp filmi "Kabe Yollarında" 55 yıl sonra sinemaseverlerle buluşacak.

Birkaç yıl önce Almanya'da bulunan bir VHS kopyadan restore edilen filmin İstanbul'daki ilk gösterimi, 17 Şubat'ta Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Milli sinema akımının ilk filmi sayılan yapım, Türk Edebiyatı'nın usta isimlerinden Tarık Buğra'nın da kaleme aldığı ilk senaryosu olma özelliği taşıyor.

Belgesel film, Taksim Camii İslam Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı ile Uluslararası Sinema Derneğinin her ay ortaklaşa düzenlediği Taksim Sinema Buluşmaları'nda yayınlanacak.

Gösterimin ardından, filmin yapımcısı Ali Osman Emirosmanoğlu ve yönetmen Nazif Tunç, yapımın hikayesine ilişkin bir söyleşi gerçekleştirecek.

Türkiye'den hacca giden bir kişinin serüvenini konu alan film, 1926-1946'daki hac yasağının ardından, özellikle ilk 30 yılda konuyla ilgili çok az sayıda film üretildiği için dikkat çeken bir yapım olarak gösteriliyor.

Cumhuriyet dönemi hac yolculukları ve hatıraları üzerine koleksiyonculuk yapan Fatih Ketancı filmin el ilanını bir mezatta gördü. El ilanını imzalatmak için filmin yapımcısı Emirosmanoğlu ile irtibata geçen Ketancı, internette yaptığı aramalar sonucu kayıp filmin VHS kopyasını buldu. Ketancı, satın alarak Almanya'dan getirttiği kopyayı, izledikten sonra Emirosmanoğlu'na teslim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayıp film 'Kabe Yollarında' 55 yıl sonra sinemaseverlerle buluşacak - Son Dakika

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