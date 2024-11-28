Kayıp Hüseyin Yılmaz Avcılar\'da Bulundu

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BAŞAKŞEHİR'de geçen cuma gününden bu yana haber alınamayan Hüseyin Yılmaz'ın, Avcılar'da cansız halde bulundu.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tahtakale Mahallesi Eski İstanbul Yolu Caddesi İSKİ deposunun yan tarafındaki boş arazide 24 Kasım Pazar günü sabah saatlerinde erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede, cesedin, Hüseyin Yılmaz'a ait olduğu belirlendi. Yüzünde ve vücudunda görünür darp ve yara izi bulunmayan, ayağında bir ayakkabısı olmadığı belirlenen Yılmaz için, 22 Kasım Cuma günü Başakşehir'deki Güvercintepe Polis Merkezi'ne kayıp ihbarı yapıldığı ortaya çıktı. Savcının talimatı ile ceset Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.