Kayıp Hüseyin Yılmaz Avcılar'da Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayıp Hüseyin Yılmaz Avcılar'da Bulundu

Kayıp Hüseyin Yılmaz Avcılar\'da Bulundu

Başakşehir'den Cuma günü kaybolan Hüseyin Yılmaz, Avcılar'da cansız halde bulundu. Ceset üzerinde belirgin bir darp izine rastlanmadı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

28.11.2024 11:33  Güncelleme: 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BAŞAKŞEHİR'de geçen cuma gününden bu yana haber alınamayan Hüseyin Yılmaz'ın, Avcılar'da cansız halde bulundu.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tahtakale Mahallesi Eski İstanbul Yolu Caddesi İSKİ deposunun yan tarafındaki boş arazide 24 Kasım Pazar günü sabah saatlerinde erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede, cesedin, Hüseyin Yılmaz'a ait olduğu belirlendi. Yüzünde ve vücudunda görünür darp ve yara izi bulunmayan, ayağında bir ayakkabısı olmadığı belirlenen Yılmaz için, 22 Kasım Cuma günü Başakşehir'deki Güvercintepe Polis Merkezi'ne kayıp ihbarı yapıldığı ortaya çıktı. Savcının talimatı ile ceset Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Başakşehir, Avcılar, Olaylar, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp Hüseyin Yılmaz Avcılar'da Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:35 Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
11:34 İstanbul’a ne zaman kar yağacak Canlı yayında tarih verildi İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Canlı yayında tarih verildi
11:12 Muhabirlere görüntü yasağı Meclis’i fena karıştırdı Muhabirlere görüntü yasağı Meclis'i fena karıştırdı
10:57 Muhtarın yerine de kayyum atandı Muhtarın yerine de kayyum atandı
10:12 Halep’te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi Halep'te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi
15:10 Yenidoğan Çetesi sanığı doktordan enteresan sözler Yenidoğan Çetesi sanığı doktordan enteresan sözler
15:08 Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti
15:03 Adalet Bakanı Tunç’tan Özgür Özel’e: İzin isteyecekseniz adam gibi isteyin Adalet Bakanı Tunç'tan Özgür Özel'e: İzin isteyecekseniz adam gibi isteyin
14:58 Görüntüsü olay olmuştu Cezaevinden firar etti, akla ilk gelecek yerde yakalandı Görüntüsü olay olmuştu! Cezaevinden firar etti, akla ilk gelecek yerde yakalandı
14:53 Gazze’deki Saldırılarda Can Kaybı 44 Bini Aştı Gazze'deki Saldırılarda Can Kaybı 44 Bini Aştı
14:53 Batman Belediyesi’nden eski belediye başkanı Gülistan Sönük’e tepki Batman Belediyesi'nden eski belediye başkanı Gülistan Sönük'e tepki
14:52 Mesut Özil’den TFF başkanlığı iddialarına yanıt Mesut Özil'den TFF başkanlığı iddialarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 11:57:08. #1.11#
SON DAKİKA: Kayıp Hüseyin Yılmaz Avcılar'da Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.