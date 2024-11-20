KARDEŞLER BULUNDU
Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'a gitmek için yola çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Belarus uyruklu dağcı ikiz kız kardeşler Valentina ve Maryıa İvankova, arama çalışmalarının 2'nci gününde saat 17.00 sıralarında Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Ulupınar Mahallesi'nde sağ bulundu. İkiz kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Kayıp İkiz Dağcı Kız Kardeşler Bulundu - Son Dakika
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