Güncel

Kayıp papağan 'Can' için her gün ağlıyorlar

AMASYA - Amasya'da yaşayan Zeycan ve İsmet Sirkecioğlu çiftçi, 8 ay önce kaybolan 'Can' adlı papağanları için her gün ağlayıp gözyaşı döküyor. 20 yıldır besledikleri can dostlarının İstanbul Esenler'e götürüldüğünü öğrenen Sirkecioğlu ailesi, bulana para ödülü vereceklerini açıkladı.

"İstanbul Esenler'e götürüldüğünü öğrendik"

Yaşadıkları Şehirüstü Mahallesini ve şehri sokak sokak dolaşıp kayıp ilanı da verdikleri akıllı papağanlarının İstanbul Esenler'e götürüldüğünü öğrenmeleri üzerine çağrı yapan Zeycan Sirkecioğlu, "Can ismine duyarlıdır. Hemen ses verir. Allah rızası için bu kuşu gören varsa bize haber versin. İnşallah hayırlı bir haber duyarsam çok mutlu olacağım" dedi.

"Can'ımıza kavuşmak istiyoruz"

Can'a eş olarak alıp 10 yıldır besledikleri 'Boncuk' adlı diğer papağanlarının da durumdan olumsuz etkilendiğine değinen 62 yaşındaki Sirkecioğlu, "Benim ne demek istediğimi hayvanları sevenler daha iyi anlar. O benim evladım gibiydi. Hayvanlara işkence yapan kişiler var. Kuşumuz inşallah iyi, merhametli birinin elindedir. Sabah, akşam gözyaşı döküyorum. Gören, duyan varsa lütfen bize bildirsin. Can'ımızı bize kavuştursunlar" diye konuştu.