Kayıp Rojin İçin Aileden Çağrı - Son Dakika
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Kayıp Rojin İçin Aileden Çağrı

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Diyarbakır'dan Van'a giden Rojin, 5 gündür kayıp. Ailesi, yardım çağrısıyla umutlu bekliyor.

02.10.2024 14:09
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'CİĞERİM YANIYOR'

Diyarbakır'dan geldikleri Van'da umutlu bekleyişlerini sürdüren Aygül ve Nizamettin Kabaiş çifti, kızları Rojin'in bulunması için çağrıda bulundu. Duygularını Kürtçe dile getiren Aygül Kabaiş, perişan olduklarını belirterek, "Kızımla en son görüntülü konuştum. Bana markete gidip kahve aldıktan sonra tekrar arayacağını söyledi. Ben de kahvesini alıp, hemen odasına geçmesini istedim. Odaya gittikten sonra da beni aramasını söyledim. Üstünden biraz zaman geçti ama beni aramadı. Daha sonra sesli mesaj attım. Ancak bana cevap vermedi. Bir sonraki gün öğlen vakti polisler bizi aradı. Kızımızın gece yurda gitmediği söylediler. Bizim de haberimizin olmadığını söyledik. Meraklandım ve kızımı telefonla aradım. Bana polisler cevap verdi. Telefonu sahilde bulduklarını söylediler. Lütfen Rojin kızımı bana getirin. Ciğerim yanıyor. Ailece buralarda perişan olduk" dedi.

Nizamettin Kabaiş ise kendi isteği ile kaçsa da kaçırılsa da kızını getirenlerden şikayetçi olmayacağını söyledi. 5 gündür arama yapıldığın ancak hiçbir ize rastlanmadığını dile getiren Kabaiş, "Herkesten rica ediyorum. Rojin'i sağ salim bulmak için çaba gösterelim, yardımcı olalım. 5 gündür Rojin'den haber yok. Onu ben getirdim ve teslim ettim. Sonra da yurttan ayrıldım. Çıktığımda telefon da ettim, hatırını sordum. Baba bir sıkıntı yok dedi. Cuma günü kaybolmuş. Yurtta yemeğini de yemiş, üniversitenin bahçesinde gezmeye çıkmış" diye konuştu.

'KIZIMIN KAYBOLDUĞU YERDE TEL ÖRGÜ OLMALIYDI'

Kızının kaybolduğu bölgede gerekli önlemlerin alınmadığını ileri süren Nizamettin Kabaiş, "Annesi ile görüntülü konuşmuşlar. Kahve almak için markete gidiyorum demiş. Marketin yanından da geçmiş, ama markete girmemiş. Dönüşte alırım diye düşünmüştür, kameralarda görünüyor. Sahil kenarında, saat 7'yi 5 geçe buradan geçiyor. Başka öğrenciler de var gezmek için gelmişler. Zaten oturma yeri var. Kızımın gittiği bölgede tel örgü yok. Göl çekilmiş ve orada boşluk var, orada ihmal var. Kızımın kaybolduğu yerde tel örgü olmalıydı. Kapıda güvenlik var. Kimlik kontrolü yapıyorsun. Ama bu tarafta da tel örgü yok. Tehlikeli bölgedir. Sarhoşlar, içkiciler hepsi o tarafta, Keşke o bölgede de kamera olsaydı, tel örgü olsaydı. Bataklık var bölgede geçiş yeri yok diyorlar. Ama geçiş yeri var. Diğer tarafta da köy var. Bölgede arama yapsınlar" dedi.

'KIZIM GELSİN KİMSEDEN ŞİKAYETÇİ OLMAYACAĞIM'

Yurt yönetimini de suçlayan Nizamettin Kabaiş, "Polisler aramalarını sürdürüyor. Onlarla ilgili herhangi bir şikayetim yok. Ama yurttan şikayetçiyim. Yurt görevini yapmamış. Hem bize geç haber vermiş hem de kızımın kaybolduğu bölgede tel örgü yoktur, kamera yoktur. Keşke kamera olsaydı çocuk görünürdü orada. Herkesten rica ediyorum. Eğer biri gördüyse bize haber versin. ya kaçırılma ya da zorla herhangi birisi götürmüşse eğer bir suç da yapmışsa ben ondan şikayetçi değilim. Kızımı getirsin, sağ salim bize teslim etsin. Memnun olurum. Hiç kimseden de şikayetçi olamam. İnşallah getirirler. İnşallah sağdır, hayattadır" dedi.

HABER: HABER: BEHÇET DALMAZ-GÜLAY KUYUCU/VAN,

Kayıp Rojin İçin Aileden Çağrı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kayıp Rojin İçin Aileden Çağrı - Son Dakika

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