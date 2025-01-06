Kayısıda, 2024 yılında 410 milyon 891 bin dolar gelir elde edildi

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MALATYA'da 2024 yılında 76 bin 926 ton kuru kayısı ihracatı ile 410 milyon 891 bin dolar gelir elde edildi.

Dünya kayısı başkenti Malatya'da kuru kayısıda 2024 yılının ihracat rakamları açıklandı. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kuru kayısıda 76 bin 926 ton ihracat ile 410 milyon 891 bin dolar, çekirdekte ise 4 bin 900 ton ihracat ile 14 milyon 306 bin dolar gelir elde edildiğini açıkladı.

Bir önceki yıla oranla hem kuru kayısı hem de çekirdek ihracat rakamlarında ciddi bir artışın söz konusu olduğunu belirten Özcan, " 2024 yılı ihracatında hedeflediğimiz 500 milyon dolar geliri yakalamış bulunurken, 2025 yılı ihracatında ise güncelleme yaparak hedefimizi 750 milyon dolar gelir elde etme yönünde belirledik. Hedefimizi yakalamak için ise yoğun bir çaba sarf ediyoruz. 6 Şubat depremleri sonrasında kentte yaşanan tüm zorluklara rağmen hedeflenen ihracat rakamlarına eriştiğimiz için mutluyuz. İhracatta kuru kayısı kadar artık kayısı çekirdeği de oldukça gündemde. Kayısı ihracatında en büyük alıcımız 2024 yılının son çeyreğine bakıldığında 9 bin ton ile yine Amerika Birleşik Devletleri olurken, Fransa ve Almanya'da yine ihracatın en çok yapıldığı ülkeler arasında yer alıyor. Faaliyete geçirilen 10 bin ton kapasiteli 2 adet kuru kayısı lisanslı depomuzda yaklaşık 15 bin ton kuru kayısı işlem gördü. Lisanslı depolarımız elbette ki ihracatta büyük rol oynamıştır. Yine Toprak Mahsulleri Ofisi ürüne müdahale kararı ile kayısıya verilen önemi ortaya koydu. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'ya ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal'a teşekkürlerimi iletiyorum." dedi.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DH