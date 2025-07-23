Büyükorhan, Keles ve Harmancık kaymakamları, Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna'yı ziyaret etti.
Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, Büyükorhan Kaymakamı Yunus Emre Sakızcı, Keles Kaymakamı Muhammed Ali Yolal ve Harmancık Kaymakamı Sevde Nur Mantı'yı makamında ağırladı.
İlçelerine daha kaliteli hizmet vermeyi amaçlayan kaymakamlar, beraber hareket etme ve ilçelerin tanıtımı konusunda yapılabilecek uygulamaları konuştu.
Son Dakika › Güncel › Kaymakamlar İş Birliği İçin Bir Araya Geldi - Son Dakika
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