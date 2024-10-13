BAŞKAN BELLİ OLDU
Kayseri Barosu Seçimli Olağan Genel Kurulunda 2 bin 199 oyun 892'sini alan Murat Tolga Özsoy Kayseri Barosu'nun yeni başkanı oldu. Özsoy'un en yakın rakibi Oğuz Erinç 686, mevcut başkan Ali Köse 386, Ercan Avcı ise 235 oy aldı. Baro Başkanın belli olduğu seçimlerde kurul adaylarının sandık sayımları ise sürüyor.
Samed Aydın SUN/KAYSERİ,
Son Dakika › Güncel › Kayseri Barosu'nun Yeni Başkanı Özsoy - Son Dakika
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