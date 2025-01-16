Kayseri Bilim Merkezi'nde Yarıyıl Kampı Başladı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Bilim Merkezi'nin yarıyıl için düzenlediği kamp kayıtları başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan Kayseri Bilim Merkezi'nin yaz dönemi ve yarıyıl tatillerinde öğrencilere yönelik düzenlediği kampları devam ediyor.

Bu kapsamda, 17 Ocak'ta karne heyecanı yaşayacak öğrencilerin verimli ve keyifli bir tatil geçirmelerine katkı sunacak yarıyıl kampı, 21-24 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek.

Kamp ile öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgilerinin artırılması, yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve farklı bilimsel alanlarda uygulamalı eğitimler almalarının sağlanması hedefleniyor.

Katılımcılar, eğitmenler eşliğinde eğlenceli bir şekilde bilimsel kavramları öğrenirken, aynı zamanda grup çalışmalarıyla sosyal becerilerini de geliştirecek.