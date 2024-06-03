Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Dünya Bisiklet Günü'nü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Dünya Bisiklet Günü'nü kutladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Dünya Bisiklet Günü\'nü kutladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin ilk bisiklet paylaşım sistemi olan KAYBİS ve bisiklet yollarıyla Türkiye'ye örnek olduklarını belirtti. KAYBİS'in 84 istasyon ve 1000 bisikletle hizmet verdiğini söyleyen Büyükkılıç, yeni bisiklet yolları yapılması talimatı verdiğini ve Talas bölgesine entegre edilecek bisiklet yollarını planladıklarını ifade etti.

03.06.2024 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nü kutladı.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirdikleri Türkiye'nin ilk bisiklet paylaşım sistemi olan Kayseri Bisiklet Paylaşım Sistemi'nin (KAYBİS) yanı sıra, bisiklet yolları ve uluslararası bisiklet yarışları ile Türkiye'ye örnek olduklarını ifade etti.

Bisikletli ulaşımın en gelişmiş modeli olan KAYBİS'in vatandaşlar tarafından beğeniyle kullanıldığını dile getiren Büyükkılıç, 84 istasyon ve 1000 bisikletiyle bisikletseverlere hizmet verdiğini kaydetti.

Büyükkılıç, yeni yapılan bütün yollara bisiklet yolu yapılması talimatı verdiğini belirterek, Talas bölgesini kapsayan, Erciyes Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi entegrasyonunu sağlayacak yeni bisiklet yollarını da kente kazandırmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Türkiye, Talas, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Dünya Bisiklet Günü'nü kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçuran Çiller’in cenaze törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçuran Çiller'in cenaze törenine katıldı
12:59 FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü Yeğeninden iddialara yanıt var FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var
10:23 Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı
10:19 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
09:59 Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu
13:59 Mezuniyet baloları yasaklandı mı Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu Mezuniyet baloları yasaklandı mı? Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu
13:24 Icardi bile o kadar kazanmıyor Ndombele’nin 1 dakikalık maliyeti dudak uçuklattı Icardi bile o kadar kazanmıyor! Ndombele'nin 1 dakikalık maliyeti dudak uçuklattı
13:19 Ahmet Türk’ten Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk yorum: İktidar kendi kuyusunu kazıyor Ahmet Türk'ten Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk yorum: İktidar kendi kuyusunu kazıyor
12:57 Kurultay sonrası ortadan kaybolan Meral Akşener günler sonra ilk kez görüntülendi Kurultay sonrası ortadan kaybolan Meral Akşener günler sonra ilk kez görüntülendi
12:51 Fenerbahçe’ye gelecek mi Lewandowski’den açıklama var Fenerbahçe'ye gelecek mi? Lewandowski'den açıklama var
12:10 Bu yıldızlar Türkiye’ye gelirse şaşırmayın Transferde Mourinho etkisine hazır olun Bu yıldızlar Türkiye'ye gelirse şaşırmayın! Transferde Mourinho etkisine hazır olun
11:54 Gerçekler Müge Anlı’da ortaya çıkmıştı Üvey kızlarını istismar eden adamın dosyası bir hayli kabarık Gerçekler Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı! Üvey kızlarını istismar eden adamın dosyası bir hayli kabarık
11:36 Atılan manşetler öyle böyle değil Mourinho’nun imzası dünyayı şaşırttı Atılan manşetler öyle böyle değil! Mourinho'nun imzası dünyayı şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 14:34:58. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Dünya Bisiklet Günü'nü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement