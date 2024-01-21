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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Esnaf Ziyaretinde - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Esnaf Ziyaretinde

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Kocasinan ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında Büyükkılıç, bir öğrenciye karne hediyesi olarak saat verdi. Ayrıca, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehirdeki spor kuruluşlarından Spor AŞ tarafından düzenlenen kayak okulu yarı yıl tatili dönemi kurs kayıtları başlatıldı. Başkan Büyükkılıç ayrıca Erciyes Kayak Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek memnuniyetini dile getirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Esnaf Ziyaretinde
21.01.2024 - 15:05,
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, esnaf ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm'le Kocasinan ilçesinde esnaf ziyaret yaparak bereketli kazançlar diledi.

Büyükkılıç, esnaf ziyaretinde bir öğrenciye karne hediyesi olarak saat verdi.

Yarı yıl tatilinde çocuklara kayak dersi verilecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin şehirdeki spor kuruluşlarından Spor AŞ kayak okulu yarı yıl tatili dönemi kurs kayıtlarını başlattı.

7-15 yaş aralığındaki çocukların faydalanacağı kursta, daha çok çocuğun kayak ve snowboard eğitiminden faydalanabilmesi için yetişkin kurslarına 20 Ocak - 4 Şubat arasında hizmet verilmeyecek.

Başkan Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde vatandaşlarla buluştu

Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların ilgisiyle karşılanan Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA
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