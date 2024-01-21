Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Şehitlikleri Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentteki şehitlikleri ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kartal ve Polis Şehitliği'ni ziyaret eden Büyükkılıç, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Şehitlere rahmet, ailelerine sabır dileyen Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bugün burada şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarak dua edip, Kur'an-ı Kerim okuduk. Ailelerine de sabır diliyorum. Şehitlerimizin, vatan, bayrak, devlet ve millet için canını feda ettiğini bilerek Allah onlara gani gani rahmet eylesin, onlara minnettarız "

Büyükkılıç'a, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz da eşlik etti.