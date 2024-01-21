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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Şehitlikleri Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Şehitlikleri Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal ve Polis Şehitliği'ni ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti. Şehitlere rahmet ve ailelerine sabır dileyen Büyükkılıç, şehitlerin vatan, bayrak, devlet ve millet için canlarını feda ettiğini belirterek Allah'tan rahmet diledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Şehitlikleri Ziyaret Etti
21.01.2024 - 12:22,
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentteki şehitlikleri ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kartal ve Polis Şehitliği'ni ziyaret eden Büyükkılıç, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Şehitlere rahmet, ailelerine sabır dileyen Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bugün burada şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarak dua edip, Kur'an-ı Kerim okuduk. Ailelerine de sabır diliyorum. Şehitlerimizin, vatan, bayrak, devlet ve millet için canını feda ettiğini bilerek Allah onlara gani gani rahmet eylesin, onlara minnettarız "

Büyükkılıç'a, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz da eşlik etti.

Kaynak: AA

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