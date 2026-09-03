Kayseri Büyükşehir Belediyesi 3 okulda çevre düzenlemesi yaptı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi 3 okulda çevre düzenlemesi yaptı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde Sümer Ortaokulu, Sümer Fen Lisesi ve Türkan Altun-Av. Mehmet Altun Lisesi'nde çevre düzenleme ve peyzaj çalışması gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 3 okulda çevre düzenleme ve peyzaj çalışması gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde Sümer Ortaokulu, Sümer Fen Lisesi ve Türkan Altun-Av. Mehmet Altun Lisesi'nde çalışma yürüttü.

Ekipler, Sümer Ortaokulu'nun bahçesindeki hafriyat atıklarını temizleyerek zemin düzenlemesi yaptı.

Sümer Fen Lisesi'nin bahçesine ağaç ve süs bitkileri diken ekipler, Türkan Altun-Av. Mehmet Altun Lisesi'nde ise peyzaj çalışmalarının yanı sıra bahçeye bank, kamelya ve çöp kovaları yerleştirdi.

Okul yöneticileri çalışmalardan dolayı belediyeye teşekkür etti.

Kaynak: AA

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