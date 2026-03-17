Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bayram öncesi temizlik ve bakım çalışmalarını hızlandırdı

17.03.2026 13:59
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi şehir genelinde temizlik, peyzaj ve bakım çalışmalarını hızlandırdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, kentin dört bir yanında yoğun mesai harcıyor.

Bu kapsamda ekipler, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nda yürüttükleri peyzaj düzenleme çalışmalarını tamamladı. Yapılan çalışmalarla bulvarın görsel estetiği artırılırken vatandaşların daha düzenli ve temiz bir çevrede vakit geçirmesi hedeflendi.

Öte yandan belediye ekipleri, kent genelinde gazel temizliği, ağaç budama ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürdü. Cumhuriyet Meydanı, Hunat Camii yanı yeşil alan ve Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda yapılan gazel temizliği ile ulaşım güzergahları daha temiz ve güvenli hale getirildi.

Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi, Kartal Şehitliği, Büyükşehir Parkı, Mimarsinan Parkı, Kadir Has Kültür Parkı, İnönü Parkları ve Sarımsaklı Barajı mesire alanında da kapsamlı çevre temizliği gerçekleştirildi.

Ayrıca Cumhuriyet Meydanı, Mimarsinan Parkı ve Büyükşehir Parkı'ndaki süs havuzlarında bakım ve onarım çalışmaları yapıldı.

Kaynak: AA

Advertisement
