Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bayramhacı Mahallesi'nde içme suyu yatırımını tamamladı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, içme suyu yatırımının yapıldığı Bayramhacı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 16 kilometrelik 3 mahallenin su ihtiyacını giderecek olan ve 28 milyon 417 bin liralık içme suyu yatırımının yapıldığı Bayramhacı Mahallesi'nde, içme suyu ihtiyacını karşılamak için 16 bin 100 metre 225'lik O-PVC borular ile içme suyu isale hattı imalatını gerçekleştirdi.

Proje ile birlikte 3 mahallenin su ihtiyacının giderildiğini anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Geçen sene burada mahalle halkımızın önemli bir talebi vardı. KASKİ'mize talimatı verdik, Himmetdede ve Kaş'ımızın da güzel insanları bizlere destek oldu, oraya ilave kuyular koymak suretiyle suyun hacmini arttırdık, kazandık ve hep beraber paylaştık.16 kilometrelik su hattımız ile 3 mahallemizin su problemini gidermiş olduk. Burası turizm bölgesi, o açıdan turizm tesislerine de gerekli su imkanlarının sağlanması gerekiyordu."