Kayseri Büyükşehir Belediyesi Engelli Vatandaşlara Su Faturası İndirimi Sağlıyor - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Engelli Vatandaşlara Su Faturası İndirimi Sağlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Engelli Vatandaşlara Su Faturası İndirimi Sağlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12 bin 716 engelli vatandaşın su faturalarında yüzde 50 indirim desteği sağladıklarını ifade etti. Büyükkılıç, yüzde 40 ve üzeri oranda engeli bulunan engelli vatandaşlara su faturalarında indirim uyguladıklarını kaydetti.

16.08.2024 12:19
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12 bin 716 engelli vatandaşın su faturalarında yüzde 50 indirim desteği sağladıklarını ifade etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, yüzde 40 ve üzeri oranda engeli bulunan engelli vatandaşlara su faturalarında indirim uyguladıklarını kaydetti.

Özel vatandaşların destekçisi olmaya devam edeceklerini anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayatın her alanında kendilerine yer bulmaları adına gayret göstermemiz gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi olarak önce insan diyen bir anlayışla ve ayrı bir hassasiyet gerektiren özel kardeşlerimizi önceleyerek hizmetlerimizi en iyi şekilde hayata geçirmeye özen gösteriyoruz."

Kaynak: AA

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