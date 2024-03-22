Kayseri Büyükşehir Belediyesi, öğretmenlere toplu ulaşımda indirim sağlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, öğretmenlerin toplu ulaşım için ödediği fiyatta yüzde 20 indirime gittiklerini açıkladı.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, öğretmenler 11,25 liraya kullandıkları kontaksız kartları yapılan indirimle 9 liraya kullanabilecek.
Açıklamada indirimden özel sektörde görev yapan öğretmenlerin de faydalanabileceği belirtildi.
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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir evden 50 bin lira değerinde altın çalan 5 çocuk annesi kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık suçundan daha önce 45 yıl hapis cezası bulunan kadının, 7 aylık bebeği olduğu için tutuklanmadığı ancak yeniden suç işleyince tutuklandığı belirtildi.
Manisa'nın Demirci ilçesinde, polis lojmanında başından silahla vurulmuş olarak ölü bulunan Yeşim Akbaş'ın davası başladı. Tutuklu sanık D.Y, savunmasında Akbaş'ın psikolojik sorunları olduğunu ileri sürerek kendisinin suçsuz olduğunu iddia etti. Ancak maktulün ailesinin avukatları, adli tıp raporuna göre olayın intihar olmasının mümkün görünmediğini savundu. Mahkeme, ayrıntılı rapor talep etti ve duruşmayı erteledi.
İstanbul merkezli 10 ilde vatandaşlara ait adres, tapu ve eğitim bilgileri gibi kişisel verileri sosyal medya platformlarında satan nitelikli dolandırıcılara yönelik başlatılan 'Sibergöz-29' operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda illegal şekilde ele geçirilen kişisel verileri sosyal medya platformlarında ücret karşılığı sattığı tespit edilen 13 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Siirt'in Pervari ilçesinde kar ve tipi nedeniyle 10 köye ulaşım sağlanamıyor. Kar yağışı ve tipi sonucu ilçeye bağlı 10 köy ile Geçittepe yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Rusya ve Çin, Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesini, Hamas'ın elindeki rehineleri serbest bırakmasına bağlayan karar tasarısını Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde veto etti. ABD tarafından sunulan tasarıya 11 üye destek verirken, Rusya, Çin ve Cezayir karşı oy kullandı. ABD ve diğer ülkeler, Rusya ve Çin'in bu tutumunu eleştirirken, BM Güvenlik Konseyi'nde karar alınabilmesi için 10 üyenin desteği ve hiçbir daimi üyenin karşı çıkmaması gerektiği belirtildi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmek üzere Tel Aviv'e gitti.
Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, satışı yasak olan 14 adet kırmızı gagalı cennet papağanı ele geçirildi. Şüpheliye 112 bin lira idari para cezası uygulandı ve papağanlar İzmir Sasalı Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.
İstanbul merkezli 10 ilde vatandaşlarımıza ait adres, tapu ve eğitim bilgileri gibi kişisel verileri sosyal medya platformlarında satan 'Nitelikli Dolandırıcılara' karşı başlatılan 'Sibergöz-29' operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Sultanhisar ilçesinde Ata Tohumlarından üretilen fidelerin dağıtımını gerçekleştirirken pazar esnafıyla buluştu. Vatandaşlar, Çerçioğlu'na teşekkür etti ve üretimin devamlılığı için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.
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