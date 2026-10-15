Kayseri Büyükşehir, Yeşilhisar'da 13 mahallede kar direği dikimini tamamladı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir, Yeşilhisar'da 13 mahallede kar direği dikimini tamamladı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi kış öncesi kırsal mahallelerde kar direği dikimi ve yol işaretleme çalışması yürütüyor. Yeşilhisar'da 13, Bünyan'da 2 ve Sarıoğlan'da 4 mahallede tamamlanan çalışma Kocasinan Kızık-Felahiye arasında sürücülerin güzergahı takibini kolaylaştıracak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kış mevsimi öncesi kırsal mahallelerde ulaşım güvenliğini artırmak ve yol konforunu güçlendirmek için kar direkleri dikimi ve yol işaretleme çalışmaları yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yeşilhisar'da 13, Bünyan'da 2 ve Sarıoğlan'da 4 kırsal mahallede çalışmalarını tamamlayan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesi Kızık Mahallesi ile Felahiye ilçesi arasındaki güzergahta da kar direği dikim çalışması yaptı.

Kış mevsiminde kar yağışı, tipi ve görüş mesafesinin düşmesi gibi etkenlerin ulaşım üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar, özellikle sürücülerin yol güzergahını daha rahat takip edebilmesine katkı sağlayacak.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir, Yeşilhisar'da 13 mahallede kar direği dikimini tamamladı - Son Dakika
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