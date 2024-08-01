Kayseri'de 1 Kilo 182 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kayseri'de 1 Kilo 182 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Kayseri'de yapılan operasyonda, Kayseri-Malatya kara yolunda durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 kilo 182 gram uyuşturucu madde bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.

01.08.2024 17:13
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Kayseri'de, 1 kilo 182 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Kayseri- Malatya kara yolundaki uygulama noktasında O.V'nin (25) kullandığı otomobilde narkotik köpeği ile arama yapıldı.

Aramada, araç içinde 1 kilo 182 gram uyuşturucu madde bulundu.

O.V, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de 1 Kilo 182 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de 1 Kilo 182 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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