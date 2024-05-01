Kayseri\'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları düzenlendi

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Kayseri'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

DİSK ve KESK'e bağlı sendikalar, sivil toplum örgütleri ve bazı siyasi parti üyeleri, Mimar Sinan Parkı önünde toplandı.

Polis noktalarından üstleri arandıktan sonra kutlama alanına giren grup, yağmura rağmen davul zurna eşliğinde halay çekti.

Kutlamalara katılanlar ellerinde çeşitli flama ve dövizler taşıdı.

KESK Dönem Sözcüsü ve Eğitim-Sen Kayseri Şube Başkanı Sedat Ünsal, burada yaptığı konuşmada, geniş tanımlı işsiz sayısının 10 milyona dayandığını, çalışma çağında olan her 4 kişiden biri ile her 3 kadından birinin işsiz olduğunu söyledi.

Çalışma yaşamının çeşitli güvencesiz istihdam türleriyle parça parça edildiğini belirten Ünsal, her gün ortalama 5 işçinin hayatını kaybettiğini öne sürdü.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç'in de katıldığı kutlamalar, konuşmaların ardından halay çekilmesiyle sona erdi. ???????