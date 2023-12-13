 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kayseri'de 10 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de 10 firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de hırsızlık ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari, eş zamanlı operasyonla yakalandı. Operasyonda 69 personel ve 26 ekip görev aldı.

Kayseri\'de 10 firari hükümlü yakalandı
13.12.2023 - 15:55,
Abone Ol

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari, eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, hırsızlık ve çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik kent merkezinde çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, 69 personel ve 26 ekiple belirlenen 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarında 10 ay ila 8 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Güvenlik, Ceza, Operasyon, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de 10 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika


16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
16:10
Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı
15:55
Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor? Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor?
15:43
Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü
15:38
Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim
15:35
Verdiği cevap çok konuşulur! Mehmet Büyükekşi'yi terleten soru Verdiği cevap çok konuşulur! Mehmet Büyükekşi'yi terleten soru
15:34
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi
15:22
Avustralyalı genç, köpek balığının videosunun çektiği sırada balık bacağını kopardı Avustralyalı genç, köpek balığının videosunun çektiği sırada balık bacağını kopardı

Son Dakika
15:05 ŞAHİNBEY BELEDİYESİ'NDEN GENÇLERİ SPORLA BULUŞTURAN KÖY
16:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
16:10 Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı
15:55 Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor?
15:38 Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim
15:35 Verdiği cevap çok konuşulur! Mehmet Büyükekşi'yi terleten soru
15:34 Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi
15:22 Avustralyalı genç, köpek balığının videosunun çektiği sırada balık bacağını kopardı
15:20 Tesla, 2,03 Milyon Aracını Geri Çağırıyor
15:04 Vatandaşın otopark isyanına Vali Gül'den 2 kelimelik yanıt! Hem İBB'ye hem emniyete ihbarda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 16:48:57. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de 10 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement