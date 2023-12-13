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Kayseri'de 12 yaşındaki çocuğun cinayetine ilişkin 2 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Kayseri'de 12 yaşındaki çocuğun cinayetine ilişkin 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kayseri'de bir inşaatın çatısında bıçakla öldürülen 12 yaşındaki çocuğun cinayetine ilişkin gözaltına alınan 13 yaşındaki 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Kayseri\'de 12 yaşındaki çocuğun cinayetine ilişkin 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
13.12.2023 - 15:10,  Güncelleme: 15:10
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Kayseri'de bir inşaatın çatısında bıçakla öldürülmüş halde bulunan 12 yaşındaki S.D'nin cenazesi defnedildi.

Kayseri Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan S.D'nin cenazesi, Hulusi Akar Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından S.D'nin cenazesi, Ambar Mezarlığı'na defnedildi.

Öte yandan, aynı okulda eğitim gören S.D. ile şüpheli T.Ş'nin dün sabah tartıştığı, öğle arası okuldan olayın yaşandığı inşaata gittikleri öğrenildi.

Bu arada olayın ardından T.Ş. ve S.D'nin eğitim gördüğü okulda psikologlar, diğer öğrencilere psikolojik destek verdi.

Olay

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğüt Sokak'ta 6 katlı inşaatın çatı katından ses gelmesi üzerine olay yerine giden ekipler, S.D'yi bıçakla öldürülmüş halde bulmuştu. Cinayeti işlediği iddia edilen T.Ş, ailesinin ihbarıyla gözaltına alınmış, diğer şüpheli Ş.K. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanmıştı.

Kaynak: AA
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Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Devlet Hastanesi, Kayseri, Adliye, Gözaltı, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de 12 yaşındaki çocuğun cinayetine ilişkin 2 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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