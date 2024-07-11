Kayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için bisiklet turu düzenlenecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Milletin Zaferi" sloganıyla bisiklet turu organize edecek.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndan başlayacak bisiklet turu, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde son bulacak.
Yaklaşık 9 kilometrelik parkurda gerçekleşecek etkinlik için kayıt yaptırmak isteyenler, www.sporaskayseri.com.tr adresi üzerinden başvuru yapabilecek.
Etkinlik, 15 Temmuz saat 18.00'de başlayıp, 19.15'te sona erecek.
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