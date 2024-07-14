Kayseri'de 15 Temmuz şehidi Kübra Doğanay, mezarı başında anıldı - Son Dakika
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Kayseri'de 15 Temmuz şehidi Kübra Doğanay, mezarı başında anıldı

Kayseri\'de 15 Temmuz şehidi Kübra Doğanay, mezarı başında anıldı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan komiser yardımcısı Kübra Doğanay, Kayseri'de mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Törene Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve şehidin yakınları katıldı. Büyükkılıç, şehitleri minnetle andıklarını belirterek, Kübra Doğanay'ın kabrini ziyaret ettiklerini ve dualar ettiklerini söyledi.

14.07.2024 16:42
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan komiser yardımcısı Kübra Doğanay, Kayseri'de mezarı başında anıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğanay'ın Yeşilhisar ilçesindeki kabrinde düzenlenen törene, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve şehidin yakınları katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından şehidin mezarına karanfil bırakıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, kahraman ve aziz şehitlerle gazileri minnetle andıklarını belirtti.

15 Temmuz'un arifesinde Doğanay'ın kabrini ziyaret ettiklerini kaydeden Büyükkılıç, "15 Temmuz gecesi kendi askerine, vatandaşına kurşun sıkan hainler, hemşehrimiz Kübra Doğanay kızımızı bu hayattan koparmıştı. Ama onlar hainlikle, Kübra'mız şehadetle anılıyor. 15 Temmuz'un arifesinde Kübra'mızın kabrini ziyaret ederek, şehidimize dualar ettik." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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