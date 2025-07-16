Kayseri'de 15 Temmuz şehitleri anısına tenis turnuvası düzenlendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Millİ Birlik Günü etkinlikleri kapsamında tenis turnuvası düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 10-15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen tenis turnuvasına farklı yaş kategorilerinden 250'yi aşkın sporcu katıldı.

Büyük bir coşkuya sahne olan organizasyon, şehitlerin aziz hatırasına ithaf edildi.

Hem şehitlerin aziz hatırasını yaşatmak hem de millet olarak birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek amacıyla gerçekleştirilen turnuva, 15 Temmuz Salı günü oynanan final maçlarıyla tamamlandı.

Turnuvanın sonunda düzenlenen ödül töreninde tüm sporcular madalyalarını alırken, organizasyona emek veren hakem heyetine, il temsilciliğine, antrenörlere, gönüllülere ve sporseverlere teşekkür edildi.