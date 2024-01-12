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Kayseri'de 2 ton kimyasal madde ele geçirilen sentetik uyuşturucu davası devam ediyor - Son Dakika
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Kayseri'de 2 ton kimyasal madde ele geçirilen sentetik uyuşturucu davası devam ediyor

Kayseri'de sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan 2 ton kimyasal madde ele geçirilmesine ilişkin dava devam ediyor. 12 sanığın haklarında 30'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor. Duruşmada tutuksuz sanık savunma yaparken, diğer sanıkların gelmediği belirtildi. Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kayseri\'de 2 ton kimyasal madde ele geçirilen sentetik uyuşturucu davası devam ediyor
12.01.2024 - 11:16,
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Kayseri'de, sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan yaklaşık 2 ton kimyasal madde ele geçirilmesine ilişkin haklarında 30'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan biri firari 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık M.Ö, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatları salonda hazır bulunurken, diğer sanıklar gelmedi.

Sanık M.Ö. savunmasında suçlamaları reddederek, beraatini talep etti.

Mahkeme başkanı, sanıklardan İ.K'nin akıl sağlığı raporu ile sıvı maddelere ilişkin emniyetten beklenen raporun henüz gelmediğini belirtti.

Sanık avukatlarının taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Kayseri'de polis ekipleri, kimyasal maddelerden sentetik uyuşturucu üretip piyasaya sürenlere yönelik 15 Mart 2021'de kent merkezi ve Bünyan ilçesinde 2 depoya eş zamanlı operasyon düzenlemiş, depolarda sentetik uyuşturucu imalatında kullanılan yaklaşık 2 ton kimyasal madde ile çok sayıda laboratuvar malzemesi ve 2 terazi ele geçirilmişti.

Soruşturma kapsamında E.T, M.Ö, D.E, İ.K, İ.E, K.S, M.G, M.E, R.Ç, R.D. ve S.A. gözaltına alınmış, ulaşılamayan yabancı uyruklu H.A. hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kayseri'de 2 ton kimyasal madde ele geçirilen sentetik uyuşturucu davası devam ediyor - Son Dakika
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