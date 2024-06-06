Kayseri'de kuyuya düşen kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Kayseri'de kuyuya düşen kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kayseri\'de kuyuya düşen kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir evin bahçesindeki 20 metre derinlikteki kuyuya düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Kuyudan gelen kedi sesini duyan ev sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler, halat yardımıyla indikleri kuyuda kedi yavrusuna ulaşarak onu çıkardı. Kurtarılan kedi, tedavi edilmek üzere alındı.

06.06.2024 18:39
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Kayseri'de bir evin bahçesindeki 20 metre derinlikteki kuyuya düşen kedi yavrusu itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki müstakil bir evin bahçesinde bulunan kuyudan kedi sesi duyan ev sahibi, durumu Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, halat yardımıyla indikleri 20 metrelik kuyuda kedi yavrusuna ulaştı.

Ekipler tarafından kuyudan çıkartılan kedi, tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de kuyuya düşen kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de kuyuya düşen kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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